Meppel verbiedt omgekeerde vlaggen (maar niet voor lang)

Alle omgekeerde Nederlandse vlaggen in Meppel worden deze week van gemeentelijke eigendommen verwijderd. Maar dat is op sommige plekken van korte duur.

De aanleiding is de herdenking van het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Nederlands Koninkrijk op 15 augustus. Volgens de gemeente is dit onverenigbaar met het gebruik van de omgekeerde driekleur. ,,We zijn vorige week begonnen met het weghalen”, vertelt woordvoerder Vincent Nevels.

De gemeente vroeg aan lokale boerenprotestorganisatoren zich te melden. Eén van hen deed dat. Met deze vlaggenhanger, die actief is in Nijeveen, werd afgesproken dat hij de omgekeerde exemplaren voor 15 augustus opruimt.

Uitzondering op vlagverbod

Tegelijkertijd blijft de drang om te demonstreren groot, laat de organisator weten. En dat mag ook: vanaf 18 augustus kunnen de omgekeerde vlaggen in Nijeveen blijven wapperen, voor een periode van minimaal zes weken.

Dat is opvallend, aangezien de gemeente begin augustus signaleerde dat ‘steeds meer inwoners er aanstoot aan nemen.’ Daarom werd besloten de demonstratiesymbolen te verwijderen van gemeentelijke gebouwen, lantaarnpalen en verkeerslichten.

‘Zo brengen we neutraliteit van onze eigendommen terug. Het protest kan én mag gevoerd worden, maar gemeentelijke eigendommen zijn hiervoor niet bedoeld’, stond in een verklaring.

Waarom de gemeente nu een uitzondering maakt? ,,Demonstratie is een goed recht dat is vastgelegd in de Wet openbare manifestaties. Dit besluit kwam tot stand door een gesprek met de burgemeester, die alle argumenten heeft afgewogen”, verklaart Nevels.

Terugplaatsing

Op andere plekken worden de protestvlaggen aan gemeentelijke eigendommen deze week verwijderd. Wat er gebeurt als ze tóch worden teruggeplaatst na de herdenking, is nog onduidelijk. Nevels: ,,Dat ligt te ver in de toekomst en over hypothetische scenario’s ga ik geen uitspraken doen.”

Herdenking 15 augustus

Waar ons land op 5 mei 1945 werd bevrijd, duurde de oorlog in Nederlands-Indië voort. Dat was sinds 1941 bezet door Japan, een bondgenoot van nazi-Duitsland. Honderdduizenden burgers werden geïnterneerd in kampen, moesten dwangarbeid verrichten of meevechten in het Japanse leger. Daarnaast werden tienduizenden meisjes en vrouwen gedwongen tot prostitutie. Pas na de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki capituleerde Japan en op 15 augustus kwam officieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Op deze datum worden alle slachtoffers van het Japanse oorlogsgeweld herdacht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.