Meppel wil 375 hectare grond kopen voor nieuw bedrijventerrein

‘Ruinerwold-verdachte’ Josef B. spant kort geding aan om bij hoorzit­ting over boerderij te kunnen zijn

7 juli Verdachte Josef B. (59) heeft een kort geding aangespannen omdat hij donderdag aanwezig wil zijn bij een hoorzitting in Zuidwolde over illegale bouw bij de boerderij in Ruinerwold. Dat zegt zijn advocaat, Yehudi Moszkowicz.