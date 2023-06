Meppel zoekt de zon op: aantal panelen op woonhuizen ligt boven landelijk gemiddelde

In het hol van de leeuw zijn raadsleden lovend over dorpshuis­plan IJhorst

Gedwongen door een verbouwing van het gemeentehuis vergadert de gemeenteraad van Staphorst enkele keren buiten de deur. De eerste keer gebeurde dat in basisschool De Iekmulder in IJhorst, waar een voor het dorp belangrijk onderwerp op de agenda stond: een nieuwe multifunctionele accommodatie. In het hol van de leeuw spraken de verschillende raadsfracties veel lovende woorden over het initiatief.