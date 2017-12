Meppelse D66'er Anne Lok nieuwe liefde Alexander Pechtold

Dertiger Lok, moeder van vijf kinderen en nummer vijf op de D66-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Meppel, wil niet vertellen hoe de vonk is overgeslagen tussen haar en de 52-jarige fractievoorzitter van D66. Ze laat zich alleen ontvallen dat het 'een heel mooi verhaal is'. Een woordvoerder van Pechtold laat weten dat Lok en de D66-leider elkaar al wat langer kennen en zien, maar ze laat in het midden sinds wanneer.

Met name in de gemeente Steenwijkerland is Lok een bekende verschijning. Ze kwam in 2014 met voorkeursstemmen in de gemeenteraad. De onderwijzeres woonde destijds in Giethoorn.