Militairen in Havelte 'kunnen voorschot krijgen' om warme kleding te kopen

Militairen in Havelte die zelf hun poolkleding moeten regelen voor een oefening in Noorwegen, kunnen aanspraak maken op een voorschot. Dat meldt een woordvoerder van Defensie. Defensie zelf heeft te weinig kleding op voorraad.

Duizend Nederlandse militairen doen mee aan de NAVO-oefening, die op 25 oktober begint. Het merendeel is gestationeerd op de kazerne in Havelte, laat de woordvoerder weten. ,,Er zijn overigens al een paar groepjes afgereisd.'' Nu is er een probleem: er is te weinig poolkleding beschikbaar en de tijd dringt. Daarom moeten de militairen zelf hun kloffie regelen.

De woordvoerder benadrukt dat ze de kosten euro, zo'n 1000 euro, niet hoeven voor te schieten. ,,Ze hoeven niet hun hand op te houden bij hun pa. Wie wil, krijgt nog deze week een voorschot.''

Min 25 of kouder

De militairen hebben winterkleding, maar die is alleen geschikt voor landen in West- en Midden-Europa, zegt de woordvoerder. ,,In Noorwegen kan het min 25 of kouder worden, daar zijn deze jassen niet adequaat voor.'' En ja, er is poolkleding, maar lang niet genoeg. ,,We werken aan een oplossing.''