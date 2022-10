Minder treinverkeer tussen Zwolle en Meppel

Parcival (34) geeft 500 euro per maand uit aan boodschap­pen: ‘Het gaat ineens echt heel erg hard’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we vooral in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Parcival Koopman (34) uit Nijeveen heeft een duidelijke voorkeur voor A-merken, maar dat doet steeds meer pijn in zijn portemonnee. ,,Vroeger lette ik nooit op aanbiedingen, tegenwoordig wel.”

15 oktober