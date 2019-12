Mooi idee, maar kans op universiteit in Meppel ‘nihil’

Jouke de Vries, voorzitter College van Bestuur van de RuG, zei in mei van dit jaar de RuG te willen ontwikkelen tot de Universiteit van het Noorden. Hij zag daarbij ook mogelijkheden in Drenthe, met name in de HEMA-gemeenten (Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen). ,,Maar voor ons is Meppel nieuw in dit verhaal’’, zegt Beuker.