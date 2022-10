Motorrijder heeft engeltje op schouder, maar motor ligt in puin na ongeluk in Meppel

Van de helrode motor is weinig meer over dan schroot, maar de man zelf kwam er wonderwel goed van af. Hij is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel, maar is uiteindelijk door familie naar huis gereden. Hoe het ongeluk - dat even voor vijf uur plaatsvond op de provinciale weg (N375) tussen Meppel en Ruinerwold - kon gebeuren, is niet duidelijk.