Muurschildering van 10 bij 3 meter krijgt tweede leven in Meppel: ‘Moet heel precies’

Park Oud Zuid in Meppel wordt mix van monumenta­le en eigentijd­se woningbouw

4 november Het was een project van de lange adem, maar nu komt de vaart erin: de verkoop van de nieuwe woningen in en rond de voormalige Rijks Hogere Burgerschool in Meppel is gestart. ,,Begin volgend jaar starten we met bouwen’’, meldt directeur Herman Dolstra van ontwikkelaar Schavast uit Hasselt.