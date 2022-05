Na precies veertig jaar zwaait Jos af, en nemen Chris en Fleur deze bijzondere havezate in De Schiphorst over

Het is december 2021. We lopen de eeuwenoude havezate in de buurtschap De Schiphorst binnen, aan de uiterste randen van de gemeente Meppel. Chris Wijland vertelt niet alleen over de serie De Verraders die er werd opgenomen, maar ook dat hij per 1 januari samen met zijn vriendin Fleur Holterman officieel zijn vader Jos Wijland opvolgt.