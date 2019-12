Na twee eerdere waarnemingen op de Veluwe duikt goudjakhals op in Drenthe

Voor de derde keer ooit is er een goudjakhals (Canius aureus) waargenomen in Nederland. Een zeldzaam exemplaar van het ‘kleine neefje van de wolf’ werd op 22 november ‘ergens in Drenthe’ vastgelegd door wildcamera’s van de Zoogdiervereniging.

Ecoloog Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging had begin september al in deze krant al voorspeld dat de goudjakhals vaker zou opduiken in Nederland. Om de wolf te ontlopen, verwachtte hij het dier in drassige gebieden rond moerassen en rivieren of rond de Oostvaardersplassen.

Lelieveld reageert opgetogen over de waarneming in Drenthe: ,,Dit is natuurlijk supergaaf. Het was op de foto niet goed te zien in eerste instantie of het een wolf of een goudjakhals was, maar door een meetlat naast de boom te zetten waar het dier passeerde, konden we de schofthoogte vaststellen en daardoor concluderen dat het een goudjakhals is.’’

Bijvangst

De wildcamera was opgesteld voor onderzoek namens de Zoogdiervereniging in het kader van Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) waarbij meerdere diersoorten als bevers en otters werden geobserveerd. ,,De goudjakhals is dus min of meer een mooie bijvangst’’, stelt Lelieveld.

Om de rust voor het dier te bewaren, wil de ecoloog niet zeggen waar dit exemplaar van de goudjakhals precies is waargenomen. ,,Ergens in Drenthe. In de buurt van Meppel? Zou kunnen. Kan in een klein gebiedje van een paar vierkante kilometer zijn. Als er maar genoeg muizen zijn.’’

Salland en Veluwe

De goudjakhals zou volgens Lelieveld kunnen doorlopen richting Oostvaardersplassen, Salland of Veluwe (waar de twee eerste waarnemingen plaatsvonden in 2016 en 2017). ,,Deze dieren leggen soms honderden kilometers af.’’

Lelieveld denkt dat er meer dan drie goudjakhalzen in Nederland hebben rondgelopen. ,,Maar die zijn nooit waargenomen. Wolven schijten midden op het pad en komen wat makkelijker voor de lens van onze cameravallen. Goudjakhalzen niet, die verstoppen zich beter.’’

Wolf ontlopen

De Zoogdiervereniging sluit niet uit dat er meer waarnemingen zullen volgen. ,,Het dier is al tientallen jaren bezig met een opmars vanuit Oost-Europa, ook in Duitsland en Denemarken wordt de goudjakhals steeds vaker opgemerkt, al is daar nog geen bewijs van voortplanting. Voor zover bekend zit de dichtstbijzijnde roedel in Tsjechië.’’

Lelieveld verwacht dat de goudjakhals, om de wolf te ontlopen, zal uitwijken naar drassige gebieden. ,,Rond moerassen en rivieren of het gebied rond de Oostvaardersplassen bijvoorbeeld. De goudjakhals wordt niet voor niets ook wel de rietwolf genoemd.’’

De wolf wordt door de zoogdiervereniging omschreven als een top-predator. ‘De goudjakhals is meer werkzaam als de opruimdienst van moeder natuur. Hij zou een bijdrage kunnen leveren aan het in toom houden van lokale muizen- en rattenpopulaties’.