Naaktzwemmen tussen de ijsschotsen in Meppel

Het was vast even bibberen vanmorgen, in de recreatieplas Engelgaarde te Meppel. Maar dat vindt Zantingh niet erg. Sterker nog: ,,Met ijs is het helemaal mooi. Normaal gesproken gaan we op zaterdagmorgen, tegen een uur of tien. Vandaag was er iemand die voorstelde om te gaan. Dan doen we weer zo'n lekkere frisse duik." Het is éven extra koud, maar dat is het waard, zegt Zantingh: ,,Het heeft wel iets, om zo tussen de ijsschotsen te zwemmen."