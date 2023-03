Negen op tien Nederlanders willen buslijnen in regio behouden: ‘Bereikbaarheid is basisrecht’

Tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van volgende week gaat het vaak over zorgen dat plattelandsbewoners voorzieningen als bussen kwijtraken.

In de afgelopen jaren verdwenen er juist honderden bushaltes, met name op het platteland. De NOS en regionale omroepen concludeerden vorige maand dat er in de afgelopen vijf jaar zeker 1500 bushaltes zijn verdwenen. Met name in Groningen en Drenthe werden relatief veel haltes opgeheven. Volgens het onderzoek van de omroepen zijn er tientallen dorpen waar vijf jaar terug wel een opstapplek binnen de bebouwde kom te vinden was, maar tegenwoordig niet meer.

Het overgrote deel van de Nederlanders vindt echter niet dat buslijnen per se genoeg geld moeten opleveren om te blijven bestaan. Dat geldt voor zowel jongeren als ouderen. In beide gevallen is bijna 90 procent het met de stelling eens. Wel zijn ouderen vaker meer uitgesproken over het behoud van buslijnen. Van de 65-plussers geeft ruim 60 procent aan het ‘helemaal eens’ te zijn met de stelling, onder jongeren in de leeftijdscategorie 18 tot en met 34 jaar is dat ruim 50 procent.

Kiezers van alle partijen eensgezind

Uitgesplitst naar stemgedrag valt op dat onder de kiezers van alle partijen een ruime meerderheid het met de stelling eens is. Onder stemmers van linkse partijen als GroenLinks, SP, PvdA en Partij voor de Dieren is dat vrijwel iedereen. Onder JA21-stemmers (80 procent) en VVD-stemmers (77 procent) is dat percentage iets lager.

Kamerlid Habtamu de Hoop (PvdA) vindt dat het openbaar vervoer onder druk is komen staan en ziet daarin de invloed van regeringspartij VVD. ,,Buslijnen verdwijnen, dienstregelingen worden versoberd, kaartjes dreigen onbetaalbaar te worden en de personeelstekorten lopen op.” Fahid Minhas (VVD) vindt bereikbaarheid belangrijk, maar de bus niet altijd de oplossing. ,,In plaats van een lege bus rond te laten rijden kunnen we dan beter een taxi, een kleiner busje of deelmobiliteit inzetten als onderdeel van het ov-netwerk.”

,,Als je als boekhouder alleen kijkt vanuit kosten en opbrengsten naar voorzieningen, kan je buiten de Randstad elke buslijn kapot rekenen”, vindt Kamerlid Harmen Krul van het CDA. Hij ziet bereikbaarheid als een ‘basisrecht’. De voorgelegde stelling kan overigens ook bij andere partijen op steun rekenen, waaronder PVV en ChristenUnie.

Het enquêteonderzoek is uitgevoerd tussen 24 februari en 6 maart, en werd ingevuld door een representatieve groep van ruim 2400 Nederlanders.