Nog onduidelijk wat staking ziekenhuizen betekent voor patiënten, acute zorg lijkt door te gaan

Wat dat betekent voor mensen die op 16 maart een ingreep hebben afgesproken, valt volgens meerdere ziekenhuizen nog niet te zeggen. ,,We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt of uw afspraak doorgaat op 16 maart”, schrijft het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven aan patiënten. ,,Alleen op de afdelingen die uiteindelijk deelnemen aan de actie, zullen afspraken worden verzet. We weten op dit moment dus nog niet welke afdelingen meedoen met de staking.” Zodra dat wel bekend is, krijgen mensen van het ziekenhuis te horen of hun operatie of behandeling wordt verzet. Wanneer mensen meer informatie krijgen, is op dit moment onduidelijk.