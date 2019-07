OM is het niet eens met vrijlaten ex-tbs'er die wordt verdacht van moord op Halil Erol

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland stelt beroep in tegen de beslissing om ex-tbs’er Matthias M. vrij te laten. Tot de vrijlating werd woensdag besloten door de rechtbank in Zwolle. Het OM is het daar absoluut niet mee eens, bevestigt een woordvoerder. ,,Wij zijn dan ook in beroep gegaan tegen het besluit om deze mijnheer vrij te laten.”

Daarmee is in ieder geval voorkomen dat de 42-jarige ex-tbs’er op vrije voeten komt. Volgens een woordvoerder van het OM blijft hij sowieso vastzitten tot het appel dient. Wanneer dat dient, is nog niet bekend.

Ex-tbs

De 42-jarige Matthias M. uit Meppel is verdachte van betrokkenheid bij de dood op Halil Erol uit Steenwijk die om het leven werd gebracht. M. - een ex-tbs’er - werd op 14 juni opgepakt nadat de dag er voor uitgebreid sporenonderzoek was gedaan in zijn voormalige woning in Meppel.

Halil Erol uit Steenwijk was vader van twee jonge dochters en verdween op zaterdag 6 februari 2010 spoorloos. Hij zou het laatst gezien zijn in de woning van M. in Meppel. Zowel zijn ex-vrouw als M., die een ex-tbs’er is, werden in de zomer van 2010 ook al aangehouden voor deze zaak.

Ex-vrouw

De ex-vrouw was eerder al vrijgelaten en deze week vond de rechtbank dat het bewijs tegen hem te dun is. ,,De raadkamer vindt dat er onvoldoende ernstige bezwaren zijn tegen de verdachte”, meldt een woordvoerder.

Hoe snel de beroepszaak van het OM kan worden gevoerd, blijft onduidelijk. Zowel de rechtbank als het OM moeten het antwoord (vooralsnog) schuldig blijven. ,,Het kan zijn dat het OM andere redenen heeft om hem langer vast te houden”, vertelt de woordvoerster van de rechtbank Oost-Nederland. Daar wil het OM niets inhoudelijks over zeggen. Wel is duidelijk dat hij nog niet op vrije voeten is gelaten.

Mislukte vrijpartij