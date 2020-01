OM: ‘Laat Ruinerwold-klusjesman Josef B. observeren in Pieter Baan Centrum’

Dat bevestigt het OM aan deze krant na berichtgeving van RTL Boulevard. Justitie deed het verzoek om observatie van B. in het Pieter Baan Centrum afgelopen maandag tijdens een besloten zitting.

Het verzoek is uiteindelijk niet gehonoreerd door de rechter-commissaris. ,,Het OM is in beroep gegaan tegen deze beslissing”, zegt OM-woordvoerder Bart Olmer. ,,Dat loopt op dit moment. Het is mij niet bekend wanneer een nieuwe beslissing volgt.”

'Geen details’

Tijdens de openbare proforma-zitting aanstaande dinsdag zal justitie uitweiden over de reden waarom zij B. naar de psychiatrische observatiekliniek willen sturen. ,,We hebben ervoor gekozen om geen verdere details naar buiten te brengen tot de zitting die dinsdag staat gepland.”

Klusjesman B. werd in oktober opgepakt op het erf van een boerderij in het buitengebied van Ruinerwold, nadat daar vader Gerrit Jan van D. met zijn zes kinderen werden ontdekt. Deze kinderen zaten verscholen in verborgen ruimtes van de boerderij. De Oostenrijker verzorgde het gezin en kluste in de boerderij.

De zaak kwam aan het rollen nadat zoon Jan Zon zich meldde bij een kroeg in de buurt. Eerder, toen het gezin nog in Meppel woonde, ontvluchtten drie oudere kinderen de familie. Twee van hen zouden seksueel zijn misbruikt door vader Gerrit Jan, die met zijn hele gezin jarenlang in Hasselt, Zwartsluis en Meppel woonde.

Vrijheidsberoving en witwassen

De Oostenrijkse klusjesman - die ook huurder was van de hoeve - wordt verdacht van vrijheidsberoving van de kinderen en witwassen. Ook verdenkt justitie hem en vader Gerrit Jan van het maandenlang vasthouden van een andere, 69-jarige Oostenrijker in Meppel. Deze man was een goede bekende van de familie.

Dinsdag vindt de eerste openbare zitting plaats in het gecompliceerde proces tegen de twee verdachten. Ook de kinderen uit het gezin en documentairemaakster Jessica Villerius zijn bij deze zitting aanwezig. Voor hen is een aparte ruimte ingericht ‘elders in het gebouw’ van de rechtbank in Assen, bevestigt een woordvoerder van de rechtbank Noord-Nederland.

Vader Gerrit Jan had beroerte

Van D. is tot nu toe nog niet gehoord, omdat hij niet kan praten. Jaren geleden heeft de vader een beroerte gehad. Hij zit vast in het gevangenishospitaal in Scheveningen en zal niet aanwezig zijn tijdens de zitting, laat zijn advocaat Robert Snorn weten. Oostenrijker B. zal naar verwachting wel bij de zaak zijn.