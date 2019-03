OM wil bijna half miljoen van boekhouder uit Meppel

Via een administratiekantoor in Meppel werd de fiscus voor meer dan 455.000 euro opgelicht. De eigenaar van het kantoor zei donderdag in de rechtbank van niets te weten. Het Openbaar Ministerie gelooft hem niet.

De officier van justitie eiste donderdag een celstraf van een halfjaar en betaling van een boete van 455.000 euro. Bovendien wil het OM dat de man niet meer als boekhouder aan de slag mag. Dat laatste is al het geval: de 68-jarige Willem Z. uit Meppel is inmiddels met pensioen. Via twee BV’s werd jarenlang omzetbelasting teruggevraagd van de fiscus. Dat totaal liep van 2012 tot en met 2016 op tot het bedrag dat het OM nu als boete opgelegd wil hebben. Dat geld was ook de enige inkomstenbron van die twee bv’s.

Contant opgenomen

Het werd gestort op een bankrekening die weer op naam stond van Z. Bij banken werden grote contante bedragen opgenomen. Er werd veel gepind in onder meer Zwartsluis, Zwolle en in meer plaatsen rondom Meppel. Z. ontkent in alle toonaarden. Hij zegt de twee bedrijven aan een Engelsman verkocht te hebben. Maar waarom werd het geld dan alleen in zijn directe omgeving uitgegeven? Met een bankpas waarvan hij de enige gemachtigde was? Z. wist het niet. Hij kan niet anders bedenken dan dat de man van wie hij ooit die twee bv’s kocht hem een oor aangenaaid heeft. Zoals zijn raadsvrouw het zei: ,,Iemand heeft misbruik gemaakt van mijn cliënt en is de lachende derde. Z. krijgt alle schuld.’'

Vervalsing

De fiscus kreeg in 2016 argwaan en vroeg facturen op. Die werden vervolgens nageplozen en ze bleken stuk voor stuk vervalst te zijn. Ook dat wordt Z. door het OM verweten. Er zijn meer sporen die naar hem leiden. De belastingaangiftes zijn gedaan via een ip-adres dat op het privéadres van Z. staat of via zijn kantoor. ,,Z. is de drijvende kracht achter deze fraude. En hij is ook degene die geprofiteerd heeft’', zei de officier van justitie. Volgens de advocaat heeft haar cliënt de bedrijven in 2011 verkocht. Ze vroeg om vrijspraak.