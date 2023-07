Onderzoek naar dode in woning Meppel gaat vandaag verder, politie sluit misdrijf niet uit

Met video Noodweer raakt vooral Zwolle: straten en kelders blank en hagelste­nen als knikkers

De onweersbuien die vandaag over Nederland trokken, hebben vooral in de regio rond Zwolle voor veel overlast gezorgd. Een uur lang gingen de sluizen open met ondergelopen straten en kelders tot gevolg. In Hattem en Wezep vielen hagelstenen als knikkers. Op andere plekken - zoals Apeldoorn en Zutphen - viel er juist nauwelijks regen.