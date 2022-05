Ongeluk op A28: rijstroken dicht, flinke vertraging en omreisroute tussen Meppel en Zwolle

Hongersta­ken­de Muhannad (27) uit Meppel opgenomen in het ziekenhuis

Eén van de hongerstakende vluchtelingen van de ‘asielzoekersboot’ in Meppel is gisteren een aantal uren opgenomen geweest in het ziekenhuis. De asielzoekers waren sinds maandag in hongerstaking gegaan omdat er maar geen duidelijkheid komt over hun procedure.

13 mei