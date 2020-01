Ontsnapte zoon Ruinerwold-gezin trok enkele dagen voor inval in boerderij aan de bel bij gemeente

Tot nog toe kon de gemeente vragen hierover niet beantwoorden vanwege privacyredenen. Volgens de burgemeester ging de hulpvraag van Jan over zichzelf en niet over de thuissituatie of zijn vader en broer en zussen op de boerderij. Dezelfde Jan had een paar dagen na de mail alarm geslagen in een café in Ruinerwold, waarna de politie werd gewaarschuwd.



Cafégasten die met de jongen spraken, vertelden eerder tegenover deze krant ook over zijn hulpvraag. ,,Hij zei dat hij niet wist wat hij moest en dat hij hulp zocht. Maar omdat hij geen ID-bewijs had, kon hij nergens terecht”, zei Jeffrey Scheper in oktober.



In het interview vertelt burgemeester De Groot over de gezondheid van de kinderen uit de boerderij en het ontbreken van bouwvergunningen rondom de boerderij.