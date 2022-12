Oost-Nederland juicht: eerste 35 miljoen voor spoorknelpunt Meppel is binnen

Het vierde spoor is een wens die al lange tijd leeft in Oost-Nederland, vanwege de kwetsbaarheid van de spoorlijn tussen Zwolle en Meppel. Deze ‘flessenhals’ is de enige route naar het Noorden. Vaak ligt het traject eruit, vanwege seinstoringen en andere malheur, waardoor de gemiddelde vertraging per week zo’n negen uur is. Daardoor is het noorden slecht bereikbaar met de trein.