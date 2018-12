Opnamen Zandtovenaar onder Meppeler Toren

Kerst met de Zandtove­naar met Voi­ce-kids winnares en Kaj van der Voort in Meppel

7 december The Voice-kids winnares Yosina Roemajauw, zanger Kaj van der Voort, The Voice-kandidaat Renee de Gruijl en het zangduo Max & Anne treden donderdagavond 13 december op bij ‘Kerst met de Zandtovenaar’ op het Kerkplein in Meppel.