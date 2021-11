Opnieuw autobrand aan Thorbeckelaan in Meppel

Drie jaar na de laatste race neemt motorcou­reur Danny de Boer echt afscheid: ‘Ik zal zeker niet aan de kop van het veld rijden’

Motorcoureur Danny de Boer uit Meppel heeft drie jaar geleden zijn laatste race gereden. Maar het gewenste afscheid in stijl is er nooit gekomen, vanwege lichamelijk ongemak en corona. Dat wordt zaterdag allemaal rechtgezet tijdens de laatste manches van het International Dutch Championship (IDC) in Assen. ,,Na afloop gaan we lekker aan de Fanta.’’

1 oktober