Oude ziekenhuis Meppel wordt ontruimd na brandmelding, Oekraïense vluchtelingen naar buiten

Ziekenhuis Isala is een paar weken geleden verhuisd naar de overzijde van de straat. Sindsdien is het oude pand in gereedheid gebracht voor de vluchtelingen. Er kunnen in totaal 90 mensen komen wonen.

Iets na elf uur werd er een brand gemeld in de garage van het oude ziekenhuis en die is opgeschaald naar middelbrand, ook al omdat er mensen in het gebouw aanwezig zijn. De brand is gemeld aan de zijde van de Hoogeveenseweg. Inmiddels is het gebouw ontruimd. De omgeving van het pand is ruim afgezet.