‘Overdekte’ scootmobiel botst met auto in Meppel: gewonde

Sanne (25) uit Meppel kreeg ghb in haar drankje en richt zich tot de dader: 'Je bent te laf voor woorden'

7 augustus Sanne Huizing (25) voelt zich opeens niet goed en zakt buiten het café in Meppel in elkaar. Overgeven, rillingen en dan gaat het licht uit. Een bloedtest op de huisartsenpost wijst twee dagen later onverbiddelijk uit: ghb. En niet zo'n klein beetje ook. In haar drankje gegooid door een wildvreemde. Ze doet haar verhaal, om anderen attent te maken. ,,Het is een horrorfilm.”