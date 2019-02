Overheid doet rijksmonument Meppel in de verkoop: wie wil deze tot basisschool omgedoopte oud-rechtbank?

Het Meppelse pand, met een oppervlakte van 920 vierkante meter, stamt uit 1910. Vroeger zetelde een rechtbank in het gebouw en met delen van een zittingszaal en een wachtkamer zijn daar nog elementen van terug te zien. Het voormalige gerechtsgebouw is een rijksmonument, maar sinds 2007 maakt de overheid er geen gebruik meer van. Toch is het al die jaren in bezit gebleven. ,,Destijds was het beleid om rijksmonumenten niet te verkopen”, licht Steffart Buijs, woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf, toe. ,,Daarom verhuurden we het pand aan de gemeente Meppel ten behoeve van de basisschool het Stadskwartier. Die school had toen al met ruimtegebrek te maken.”