Pandeigenaar in Meppel zoekt caravanbezitters nadat huurder spoorloos verdwijnt

Het is niet voor het eerst dat Haverhoek een pand van Van Meerwijk huurt. ,,De vorige keer ging het goed", blikt de ondernemer terug. Hoe anders is dat nu. ,,Haverhoek heeft eerder dit jaar een hal gehuurd, waarvoor hij gewoon de huur zou betalen. Hij is daar vervolgens een caravanstalling begonnen en heeft het pand volgestopt met die voertuigen. Nu heeft hij het geld in zijn zak gestoken en is hij verdwenen.”