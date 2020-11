Park Oud Zuid in Meppel wordt mix van monumentale en eigentijdse woningbouw

En dat levert nogal wat woningen op: 14 appartementen in het hbs-gebouw, 5 stadswoningen, 4 woningen in de Zuiderschool, 13 hofwoningen, 3 woningen in de oude gymzaal en 1 vrijstaand huis. Dolstra is blij dat gestart kan worden. ,,Het is een heel lang traject geweest, maar we kunnen nu beginnen.”