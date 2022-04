Persoon gewond na steekincident in Meppel: verdachte aangehouden in woning

Coalitie Zwartewa­ter­land praat verder over nog eens vier jaar samenwer­king

Zoals verwacht gaan in Zwartewaterland de huidige coalitiepartijen SGP, ChristenUnie en PvdA onderhandelen over nog eens vier jaar samenwerking met elkaar. Voor de gemeenteraadsverkiezingen zinspeelden ze daar al op. In Meppel dreigt het CDA de collegeboot te gaan missen.

8 april