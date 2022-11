Pets Place zegt sorry tegen vader Metin na stagedrama dochter ‘Lisa’: ‘Dat waardeer ik’

Meer oog voor mantelzor­ger in ziekenhui­zen Zwolle en Meppel: ‘Ze zijn essentieel voor goede patiënten­zorg’

Mantelzorgers zijn essentieel in goede ziekenhuiszorg. Maar in de praktijk staan ze vaak aan de zijlijn. In Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel willen ze daar snel verandering in brengen. ,,We moeten ze zien als samenwerkingspartners.’’

1 november