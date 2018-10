Pittige klanken Rammstein vanaf kerktoren in Meppel

,,Toen ik hoorde dat het om Rammstein ging, dacht ik wel even van oké, het wordt een uitdaging om dit goed uit te voeren'', aldus Hofsink. Hij speelde nog niet eerder dit soort muziek op het carillon. Wel bijvoorbeeld Zoutelande, van BLØF. ,,Maar de aanvrager heeft voor me gezocht naar bladmuziek. De muziek is rauw maar er zit wel een laag van emotie in die ik herken. Die scheurende gitaar kan ik niet doen, maar ik kan in plaats daarvan wel bijvoorbeeld de bas flink aanslaan. En de melodie die er uitzit, die moet je volgen.''