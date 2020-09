Politie en politiek van Meppel gaan samenwonen in het stadhuis en willen toilet delen

350 duizend euro

De politie kan op haar beurt het huidige pand aan de Eendrachtstraat afstoten waar meer ruimte beschikbaar was dan de zij nodig had.

Veertig mensen

Plaatsvervangend politiechef Wilma Bolt: ,,De post in het stadhuis is onze uitvalsbasis voor het operationele politiewerk. Als we niet actief zijn op straat of in de wijk, werken we daar.”