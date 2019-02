Politie Meppel laat omstanders uitkijken naar de verkeerde auto

Iets na 10:00 uur vanochtend deed de politie via Twitter een oproep aan haar bijna 6.000 volgers om te letten op een grijze Ford Cougar die even daarvoor was gezien bij een verdachte situatie op de Stapelerweg in De Wijk bij Meppel. Na het incident reed de auto met meerdere personen in onbekende richting weg en dus werd het publiek gevraagd het kenteken van de auto te noteren en de politie in te schakelen als zij de auto zagen rijden.