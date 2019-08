Politie Meppel met spoed op zoek naar vermiste man

Video Toekomstig College Campus Meppel vol in de verbouwing, studenten trekken er al in

6:00 Het is nog even behelpen voor de ruim vijftig studenten die in het oude Waterschapsgebouw in Meppel gaan wonen. Terwijl om hen heen het gebouw nog volop wordt verbouwd, aangepast en heringericht, betrekken zij vanaf deze week hun kamers van wat straks College Campus Meppel moet gaan heten.