Politie Meppel waarschuwt: veel slachtoffers door marktplaatsoplichters

Volgens de politie zijn de slachtoffers benaderd via een handelswebsite, zoals Marktplaats. De oplichters benaderen hierop verkopers en doen alsof ze iets willen kopen. Wanneer de deal gesloten lijkt te zijn, sturen ze de verkoper een betaalverzoek van een paar cent. Door het betalen van dit kleine bedrag kan de verkoper – volgens de crimineel – aantonen dat het opgegeven rekeningnummer klopt en dat hij of zij betrouwbaar is. De link die ze sturen, vaak via Whatsapp, lijken op webpagina’s van banken, maar zijn links naar phisingsites.

‘Zo makkelijk gaat dat normaal niet’

Dit overkwam Ellen de Ruiter uit Appelscha, vlak over de Drentse grens. Zaterdagavond werd zij door een potentiële koper benaderd via Whatsapp over een advertentie van haar op Marktplaats. In het appje gaf de koper aan dat hij interesse had en hoeveel ze ervoor wilde hebben. “Na het vertellen van de prijs ging hij meteen akkoord. Nou, zo makkkelijk gaat dat normaal niet.”

Nadat de Ruiter haar rekeningnummer had gegeven, werd het nog eens extra verdacht. “Hij vertelde toen dat hij niet zomaar geld overmaakte, omdat hij slechte ervaringen had gehad.” Om er zeker van te zijn dat de Ruiter ‘veilig’ zou zijn, wilde de koper dat ze één cent zou overmaken via Tikkie. Het was niet persoonlijk, maar puur ‘ter controle’.

De Ruiter weigerde, maar de koper bleef aandringen om toch via Tikkie één cent te betalen. “Ik besloot de discussie niet aan te gaan en dacht ‘ik verkoop ze wel aan iemand anders’. Een halfuurtje later zag ik het bericht van de politie Meppel,” vertelt de Ruiter.

Melden

De Ruiter klikte gelukkig niet op de phisinglink die zij toegestuurd kreeg. Wanneer het slachtoffer hierop zijn gegevens invult, kunnen de oplichters grote bedragen van hun rekening halen. De politie raadt aan om geen betaalverzoeken te accepteren van mensen die je niet kent. Ook wordt het sterk aangeraden om alleen geld over te maken vanuit de officiële app of website van je bank.