Politie stuit door bizar toeval in Meppel op man die voor gewapende overval in Lelystad wordt gezocht

Video Kanarie Arie uit stripboek van scenario­schrij­ver Donald Duck leeft in bossen Zwarte Dennen

Een schattig geel gevederde kanarie hebben vogelspotters nog nooit gezien in de bossen van de Zwarte Dennen. Toch leeft Arie de Boskanarie ergens in het gebied tussen Staphorst en Nieuwleusen. De in de Zwarte Dennen rondfladderende vogel is het hoofdpersonage in het stripboek waarmee de in Meppel geboren scenarioschrijver Ahmad Resh debuteert. Dat lijkt misschien vreemd, maar is het niet, aldus de scenarist die ook meewerkt aan Donald Duck.

22 november