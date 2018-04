Politie vindt onthullende vloggers lastig en nuttig

Video YouTuber na kritiek op ontmaske­ring: 'Ik ben niet zomaar een cowboytje'

20 april Sven van der Meulen (21) uit Meppel is wederom hot news. Nadat de YouTuber vorige maand landelijke publiciteit genoot door een mogelijke zedenverdachte naar een nepdate te lokken en dit te filmen met een verborgen camera, ontmaskert hij in zijn nieuwste video mannen die seks met dieren willen. Justitie is niet blij met zijn aanpak, maar de jonge vlogger peinst er niet over te stoppen.