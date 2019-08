Politie zoekt opnieuw info over Matsuru-judopak dat is gevonden bij romp vermoorde Halil Erol uit Meppel

De recherche zoekt informatie over een judopak van het merk Matsuru dat op 31 januari 2013 werd gevonden bij de romp van Halil Erol. De man uit Steenwijk werd in 2010 vermoord.

De politie heeft via het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht gevraagd wie info heeft over de resten van het judopak dat bij het lichaamsdeel van Erol werd gevonden. Dat geldt ook voor andere items die zijn gevonden.

Zo hoopt de recherche info te krijgen over een opvallend dekbedhoes (zie ook foto) dat ook bij de romp werd aangetroffen. Dat gebeurde allemaal op 31 januari 2013 toen twee wandelaars in het natuurgebied De Kiersche Wijde in Wanneperveen deze vondst deden.

Volledig scherm Politie / Opsporing Verzocht © Politie / Opsporing Verzocht

Vrijgelaten

Halil Erol verdween op zaterdag 6 februari 2010, nadat hij bij zijn ex-vrouw een laptop zou hebben opgehaald in Meppel. Hij zou rond middernacht de woning hebben verlaten. In die woning woonde toentertijd Matthias M., die twee maanden geleden werd opgepakt. M. is een ex-tbs’er uit Meppel. Dinsdagochtend is een tweede persoon aangehouden uit Meppel in deze zaak: een 44-jarige vrouw. De ex van Erol is twee maanden geleden ook opgepakt, maar later weer vrijgelaten. Ze is nog wel verdachte.

De romp van Erol was verpakt in een polyester zak. Drie jaar daarvoor waren de eerste lichaamsdelen van Halil Erol teruggevonden. Dat was op 22 juni 2010 toen ledematen (zonder handen) waren verpakt in een zandkleurige polyester zak. Dezelfde soort zak als waar zijn romp in was verpakt. Volgens de politie heeft deze zak, waarvan het materiaal oogt als canvas, heeft een afmeting van 53 bij 140 centimeter. Aan het einde zit een klep met een klittenband sluiting. Ook hebben de zakken vier gaten.

Bij Opsporing Verzocht werd dinsdagavond bekend gemaakt dat het onderzoeksteam van de politie al veel suggesties kreeg over de herkomst van de zandkleurige zakken. Zo is door mensen gesuggereerd dat het verpakkingsmateriaal kan zijn voor kussens, zeilen en tentstokken. Maar de politie heeft de oplossing nog niet en hoopt dat er tips binnenkomen wie er in 2010 en 2013 zulke zakken had.