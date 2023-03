Politieman Jan K. (52) was stiefvader en seks-stalker tegelijk: ‘Ze kon geen kant op’

Meester Harald (54) uit Meppel ziet jongeren en eigen dochter opbloeien bij filmfesti­val in Los Angeles: ‘En nu naar Cannes’

Met de film One More Night sleepten bewoners van zorglandgoed Mirre een reis naar eerst bruisend Los Angeles en straks naar glitter en glamour in Cannes in de wacht. Voor jongeren als de dochter van Harald Dinkelberg uit Meppel werkt de wedstrijd helend. ,,Ook jeugd die het in het verleden niet meer zag zitten verder te leven ging mee op reis. Moet je ze nu eens zien...”