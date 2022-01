Ramkraak bij kledingwinkel in Meppel: auto 200 kilometer verderop teruggevonden

Op het moment dat de politie vanmorgen bij het pand aankwam, waren de daders al ontkomen. Ondanks het feit dat er een rookmachine is afgegaan in de winkel, wisten de overvallers hun slag te slaan. Hoeveel kleding er is gestolen, is nog niet duidelijk. De winkeleigenaar is bezig met een inventarisatie. Duidelijk is in elk geval wel dat de schade aan de gevel groot is.