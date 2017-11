Rechtbank uiterst kritisch op verdachten miljoenenfraude

Miljoenen euro's sluisden ze weg, Stephan V. (51) uit Meppel en Richard W. (58) uit Groningen. De ex-directeuren van energiebedrijf Rendo zijn de hoofdverdachten in de miljoenenfraude rond de bouw van een energiecentrale in Steenwijk.

Wat maakte een tennisleraar nou zo geschikt, vanuit het niets, om te worden gebombardeerd tot directeur-grootaandeelhouder van een energiebedrijf, dat in de toekomst mogelijk spectaculaire winsten zou gaan maken? Dat wilde de rechtbank Assen vandaag weten van de hoofdverdachten Richard W. en Stephan V.

Oplichting, witwassen, vervalsing

De voormalige directieleden van energiebedrijf Rendo uit Meppel hebben volgens justitie miljoenen euro’s achterovergedrukt rond de bouw van een energiecentrale in Steenwijk. Naast de ex-directeuren staan binnenkort nog zes verdachten terecht, onder wie exen, echtgenotes, familieleden, een bevriende tennisleraar en de twee bedenkers van de revolutionaire techniek voor de nieuwe stroomcentrale. Ze worden verdacht van oplichting, witwassen, valsheid in geschrifte, vervalsing en bedrog in jaarstukken. De drie Groningers en zes Drenten riskeren celstraffen van vier tot zes jaar.

SGI-façade

Als netbeheerder mocht Rendo wettelijk niet zelf stroom produceren. Daarom richtten Rendo-directieleden op 20 december 2007 een apart bedrijf op: SGI. Achter deze SGI-façade gingen zittende Rendo-directieleden schuil: zij kregen 60 procent van de aandelen in handen, de overige 40 procent was van techneuten T. en G., de bedenkers van een revolutionaire ‘groene’ stroomproductiemethode en ook verdachten in de fraudezaak.

De dubbele petten van de verdachte directeuren W. en V. fascineerden de rechters: hoe zaten de Rendo-directeuren nou in dat bedrijfje? Als 'controleurs voor de belangen van Rendo', zoals ze zelf beweren, of als particuliere investeerders en aandeelhouders die dondersgoed begrepen wat de commerciële potentie was?

Spectaculaire winsten

W. erkende dat eventuele ,,spectaculaire winsten” in de toekomst niet naar Rendo zouden vloeien, maar naar SGI, waarvan zij uiteindelijk de ware mede-eigenaren waren. Gehoopt werd dat de revolutionaire techniek wereldwijd verkocht kon worden. Met een Amerikaans bedrijf werd onderhandeld over een verkoop van de techniek tegen duizelingwekkende bedragen.

De twintig miljoenen die Rendo investeerde in het project was publiek geld van gemeenten. De directeuren verdienden vorstelijk aan het project, maar hielden de raad van commissarissen in het duister over alle problemen rondom het project.

Dubbelfunctie

Volgens de Fiod probeerden de drie Rendo-directieleden hun dubbelfunctie te verhullen door de aandelen eerst op naam te zetten van bedrijven die onder meer werden gerund door familieleden. Medio 2008 belandde het hele SGI-aandelenpakket bij tennisleraar Rob van der L. (60), het ‘tennismaatje’ van hoofdverdachte Richard W. Hij had de ballen verstand van de zakenwereld of energiemarkt, maar werd wél gebombardeerd tot ‘directeur’. Daarmee werd het aandeelhouderschap van de Rendo-directieleden nog verder gecamoufleerd.

De tennisleraar staat volgende week terecht. Maar zijn merkwaardige rol was gisteren al het belangrijkste thema. Die tennisleraar was toch niets meer dan een ‘stroman’, een ‘mannetje ertussen’, aldus de rechtbank.

Aandeelhouder

Bij huiszoeking is op de computer van de hoofdverdachte W. de notitie gevonden ‘Afspraken tussen Rob van der L. en Richard W.’ Kort gezegd staat er dat de tennisleraar 15 mille opstrijkt als hij tijdelijk aandeelhouder wordt, geen recht heeft op dividend, verder zijn kop houdt en wegblijft bij aandeelhoudersvergaderingen, waar anderen zijn plaats innemen.

Een klassieke stroman-constructie, aldus het Openbaar Ministerie. In e-mailverkeer aan investeerder ABN AMRO wordt de tennisleraar afgeschilderd als een briljante zakenman. ABN Amro zegt negatief te hebben geadviseerd over leningen als de juiste informatie was ontvangen over de tennisleraar.

De uiterst kritische rechtbank heeft een extra zittingsdag uitgetrokken voor het verhoor van het duo hoofdverdachten. De voorzitter van de rechtbank leek zijn oordeel al klaar te hebben en sprak van een ,,schijnconstructie”.

Ellendige fraudezaak

Ook aanwezig is de huidige Rendo-directeur Eddy Veenstra, die als opdracht heeft deze ellendige fraudezaak af te ronden. Hij verwacht dat het zeven jaar duurt voordat alle financiële ellende is opgelost. Rendo claimt in een civiele zaak 40 miljoen euro schade terug van de verdachten. W.’s advocaat B. van Leuveren zegt die claimzaak met vertrouwen af te wachten.