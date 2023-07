Met video Man (19) opgepakt voor schietinci­dent in Steenwijk: ‘Eerste schot schijnt meteen gericht te zijn geweest’

Iedereen in het centrum van Steenwijk praat over de schietpartij die plaatsvond afgelopen nacht. Rond half vier zou er zijn geschoten op de kruising van de Markt en de Onnastraat. In de stad wordt deze ochtend flink gespeculeerd. Wat is er vannacht gebeurd?