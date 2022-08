Richard Korteland gaat op voor tweede termijn als burgemeester van Meppel

De commissaris van de Koning in de provincie Drenthe, voormalig staatssecretaris Jetta Klijnsma, zal burgemeester Richard Korteland beëdigen. Dat gebeurt tijdens een extra raadsvergadering op maandag 5 september om 19.30 uur, in de raadzaal van het Stadhuis in Meppel. De vergadering is openbaar en toegankelijk voor publiek en is live te volgen via gemeenteraadmeppel.nl.