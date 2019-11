Ruinerwold een maand na de inval: ‘Internationale journalisten stonden gewoon met hun camera’s bij ons in de tuin’

Inbrekers slaan binnen twee weken vijftien keer toe in Meppel en Havelte, ook vlak bij politiebu­reau

7 november Politie Meppel meldt dat er afgelopen twee weken vijftien keer is ingebroken in Havelte (vier keer) en Meppel (elf keer). Voor de politie is dat het startsein van de donkere dagen voor kerst. ‘Helaas zien we die terugkomen in het aantal inbraken’, schrijft zij op haar Facebookpagina.