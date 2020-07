‘Ruinerwold-verdachte’ Josef B. spant kort geding aan om bij hoorzitting over boerderij te kunnen zijn

Verdachte Josef B. (59) heeft een kort geding aangespannen omdat hij donderdag aanwezig wil zijn bij een hoorzitting in Zuidwolde over illegale bouw bij de boerderij in Ruinerwold. Dat zegt zijn advocaat, Yehudi Moszkowicz.

De van oorsprong Oostenrijkse B. zit momenteel ter observatie in het Pieter Baan Centrum. Het PBC weigert toestemming te geven om B. naar Zuidwolde af te laten reizen. Dat is volgens Moszkowicz in strijd met de penitiaire beginselenwet.

Afdwingen

Om alsnog vervoer naar Drenthe af te dwingen, spant hij namens zijn cliënt een kort geding aan tegen de Nederlandse staat, dat woensdag in Den Haag dient. De gemeente De Wolden heeft al eerder aangegeven dat het hun taak niet is dit vervoer te regelen.

Het is nog onduidelijk wie het vervoer moet regelen, mocht de eis van B. worden ingewilligd door de rechter.

De hoorzitting van donderdag gaat over de dwangsom die de gemeente heeft opgelegd aan Josef B. Volgens de gemeente is er illegaal gebouwd aan de boerderij in Ruinerwold en voldeden bepaalde ruimtes niet aan veiligheidsvoorschriften.

Koeienschuur

Ook zou een koeienschuur worden gebruikt als woonruimte, wat is strijd was met de gemeenteverordening. Hij zou een boete van maximaal 50.000 kunnen krijgen, als hij niet tijdig een plan zou indienen of de verbouwingen weer zou afbreken.