Ruinerwold-verdachte wint kort geding van verhuurder bedrijfspand in Meppel

Ruinerwold-verdachte Josef B. (59) heeft het kort geding gewonnen dat de verhuurder van zijn bedrijfspand in Meppel tegen hem had aangespannen.

Het verhuurbedrijf eist dat B. het pand aan de Kaapweg ontruimt. Dinsdag was hierover een rechtszaak in Assen. De van oorsprong Oostenrijkse timmermam is afgelopen oktober opgepakt bij de schuilboerderij in Ruinerwold.

Volgens zijn advocaat Yehudi Moszkowizc is de verhuurder in het ongelijk gesteld door de rechter, omdat de huurovereenkomst op naam staat van medeverdachte Gerrit-Jan Van D. (67). Van D. is de vader van negen kinderen, van wie er is zes onder dwang zouden zijn vastgehouden in de boerderij in Ruinerwold.

Nooit ondertekend

Het bedrijfspand in Meppel werd door B. al ruim 17 jaar gebruikt. Sinds zijn arrestatie wordt de huur niet meer betaald. Het huurcontract is echter nooit door hem ondertekend. Volgens zijn advocaat heeft de rechter de verhuurder daarom in het ongelijk gesteld.