Russen voerden digitale aanvallen uit vanuit datacentrum in Meppel

Vanuit een datacentrum in de weilanden van Meppel voerde de Russische inlichtingendienst digitale aanvallen uit in Oost-Europa. Ook zou de ‘Russische commandopost’ kijken naar manieren om de besturing van bruggen en sluizen in West-Europa uit te schakelen. Die ontdekking is in het voorjaar van 2015 gedaan door de militaire veiligheidsdienst MIVD.

Dat onthult Volkskrant-journalist Huib Modderkolk in zijn vandaag verschenen boek ‘Het is oorlog, maar niemand die het ziet’. Daarin geeft hij een uniek inkijkje in het werk van de inlichtingendiensten en laat hij zien hoe kwetsbaar een samenleving is die steeds meer vertrouwt op techniek.

Russische activiteiten

De ontdekking dat de Russen hacken vanuit een datacentrum in Meppel vond plaats in het voorjaar van 2015. Het bedrijf uit Meppel ligt ‘pal langs de spoorlijn Zwolle-Groningen’ valt in het boek te lezen, maar wordt niet met naam genoemd.

Het datacentrum verhuurt zogenoemde computerservers die door iedereen zijn te huren. De specialisten van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) komen op het spoor van Russische activiteiten vanuit het datacentrum en besluiten het internetverkeer dat via die server loopt af te tappen.

En wat zij ontdekken verrast de specialisten. Via de servers sturen hackers - die met hun gedrag en aanvalsmethode lijken op aanvallers van de Russische militaire inlichtingendienst GROe - aanvallen aan in Oost-Europa. Ook kijken de aanvallers naar manieren om bruggen en sluizen in West-Europa uit te schakelen wanneer er een conflict is.

Kantelpunt

Modderkolk noemt de ontdekking in zijn boek een ‘kantelpunt’. Hoewel de MIVD volgens de journalist rekening hield met het gegeven dat de Russen westerse communicatienetwerken ontwrichten en saboteren, zijn ze verrast. Een bron vertelt tegen Modderkolk: ,,Waar we bang voor waren, werd toen werkelijkheid.”

Ook minister-president Mark Rutte wordt geïnformeerd over de ontdekking van zijn eigen inlichtingendienst. Maar hij doet volgens Modderkolk niets. ,,Ik vond dit een markant moment", vertelde de journalist gisteravond in De Wereld Draait Door. ,,Zijn veiligheidsadviseurs vertellen dat we nu in een fase komen dat het te erg wordt. We moeten iets doen.Maar ze krijgen als antwoord: we begrijpen dat het een groot probleem is, maar sorry, we hebben er geen geld voor.”

