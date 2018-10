Rustgevend Rammstein vanaf Meppeler toren

video Pittige klanken Rammstein vanaf kerktoren in Meppel

16:59 Winkelend publiek in het centrum van Meppel zal zaterdagmiddag wellicht even opschrikken van de klanken vanaf de kerktoren van de Grote of Mariakerk. De stadsbeiaardier van Meppel, Mannes Hofsink, speelt namelijk drie nummers van de Duitse band Rammstein op het carillon.