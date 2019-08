Sanne (25) uit Meppel kreeg ghb in haar drankje en richt zich tot de dader: ‘Je bent te laf voor woorden’

‘Het is zaterdagavond en na een aantal zware bloedhete dagen besluiten mijn vriend, een collega en mijn zusje nog even uit te gaan in Meppel. Ik drink normaal één keer in het jaar alcohol, want ik hou er eigenlijk helemaal niet van. Maar we vinden dat we het verdiend hebben, en na wat hapjes en drankjes thuis willen we nog even naar de stad. Gezellig. Omdat ik in de horeca werk ken ik daar best veel mensen, en we hebben er zin is. Het stomme achteraf is dat ik in mijn beleving maar heel even in de stad ben geweest, hoewel dat zeker twee uur is. En ik kan me er niets meer van herinneren. Ik ben het helemaal kwijt.’