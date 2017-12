Schavast BV uit Hasselt koopt historisch schoolpand Meppel

update en video Inval in Meppel bij grote actie tegen georganiseerde hennepteelt

22 november Aan de Scherpemaat in Meppel is een grote hennepkwekerij opgerold met zeker 1400 planten. De politie viel daar vanmorgen binnen in het kader van een groot onderzoek naar georganiseerde hennepteelt in Groningen en Drenthe. Er zijn inmiddels vijf mensen aangehouden.